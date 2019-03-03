"Лестер" в компенсированное время проиграл в первом матче под руководством Роджерса
В матче 28-го тура чемпионата Англии "Уотфорд" на своем поле обыграл "Лестер" со счетом 2:1. Счет в начале матча открыл Трой Дини, но во втором тайме положение уравнял Джейми Варди. В компенсированное время победу хозяевам принес Энди Грэй.
Этот матч стал первым для "Лестера" под руководством нового наставника Брендана Роджерса.
После матча "Уотфорд" остался на восьмом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, "Лестер" по-прежнему находится на 11-й позиции.
"Уотфорд" – "Лестер" - 2:1 (1:0)
Голы: Дини, 5 - 1:0, Варди, 75 - 1:1, Грэй, 90+2 - 2:1
"Уотфорд": Фостер, Кэткарт, Мариаппа, Янмат, Холебас, Дукуре, Перейра, Капу, Хьюз (Клеверли, 90), Деулофеу (Грэй, 69), Дини.
"Лестер": Шмейхель, Чилуэлл, Морган, Магуайр, Рикарду Перейра, Мэддисон, Ндиди, Барнс (Грэй, 66), Тилеманс (Менди, 82), Эванс, Варди (Ихеаначо, 83).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|29
|71
|2
|Ливерпуль
|28
|69
|3
|Тоттенхэм
|29
|61
|4
|Манчестер Юнайтед
|29
|58
|5
|Арсенал Лондон
|29
|57
|6
|Челси
|27
|53
|7
|Вулверхэмптон
|29
|43
|8
|Уотфорд
|28
|40
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|39
|10
|Эвертон
|28
|36
|11
|Лестер Сити
|28
|35
|12
|Борнмут
|29
|34
|13
|Кристал Пэлас
|29
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|28
|30
|16
|Бернли
|29
|30
|17
|Саутгемптон
|29
|27
|18
|Кардифф Сити
|29
|25
|19
|Фулхэм
|28
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|29
|14