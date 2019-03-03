"Лестер" в компенсированное время проиграл в первом матче под руководством Роджерса

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"Лестер" в компенсированное время проиграл в первом матче под руководством Роджерса

В матче 28-го тура чемпионата Англии "Уотфорд" на своем поле обыграл "Лестер" со счетом 2:1. Счет в начале матча открыл Трой Дини, но во втором тайме положение уравнял Джейми Варди. В компенсированное время победу хозяевам принес Энди Грэй.

Этот матч стал первым для "Лестера" под руководством нового наставника Брендана Роджерса.

После матча "Уотфорд" остался на восьмом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, "Лестер" по-прежнему находится на 11-й позиции.

"Уотфорд" – "Лестер" - 2:1 (1:0)
Голы: Дини, 5 - 1:0, Варди, 75 - 1:1, Грэй, 90+2 - 2:1

"Уотфорд": Фостер, Кэткарт, Мариаппа, Янмат, Холебас, Дукуре, Перейра, Капу, Хьюз (Клеверли, 90), Деулофеу (Грэй, 69), Дини.

"Лестер": Шмейхель, Чилуэлл, Морган, Магуайр, Рикарду Перейра, Мэддисон, Ндиди, Барнс (Грэй, 66), Тилеманс (Менди, 82), Эванс, Варди (Ихеаначо, 83).

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