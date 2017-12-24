"Лестер" в меньшинстве лишает "Манчестер Юнайтед" трех очков в компенсированное время

Программу 19-го тура английской Премьер-лиги завершал поединок на стадионе "Кинг Пауэр". Местный "Лестер" принимал идущий вторым в турнирной таблице "Манчестер Юнайтед". Последние три матча между этими командами заканчивались в пользу манкунианцев. Однако в этот раз "лисы" были настроены прервать эту неприятную для себя традицию.

Команды довольно живо начали встречу, и уже на пятой минуте возник первый опасный момент. Лингард заполучил мяч недалеко от владений "Лестера", после чего сыграл в стенку с Лукаку и добрался до дуги штрафной. Далее Джесси нанес зрячий удар, в результате которого мяч летел точно под перекладину, но Шмейхелю удалось достать сферу.

Этот момент обозначил последующее территориальное преимущество манкунианцев в матче, которое наблюдалось до середины тайма, но эффективности не имело.

А вот хозяева поля едва ли не первый свой опасный выпад воплотили в гол. Перехватили мяч футболисты "Лестера" у собственной штрафной и с помощью трех передач доставили снаряд в атаку. Марез зацепился за сферу на дуге штрафной, опередив Смоллинга, сделал гроссмейстерскую паузу, а затем покатил мяч на ход Варди, который уже мчался в штрафную на полной скорости. Вышел один на один с голкипером Джейми и уверенным ударом вогнал мяч в сетку – 1:0.

Впрочем, такое положение дел не смутило игроков "Манчестер Юнайтед" и они продолжили атаковать. И на 40-й минуте команде Жозе Моуринью все же удалось забить в ответ. Хозяева поля потеряли мяч в центральном круге и манкунианцы тут же развернули атаку на ворота Шмейхеля. Мартьяль слева отпасовал в центр штрафной, а Лингард чуть скинул мяч назад. Мата сделал легкую паузу, а затем бильярдным ударом отправил мяч точно в правый нижний угол – 1:1.

Второй тайм получился еще более захватывающим. Уже в его дебюте команды обменялись убойными моментами. Сначала мог выйти вперед "Лестер". После стремительной атаки хозяев поля Марез оказался в штрафной справа от ворот, прострелил, и мяч оказался в ногах Фукса. Австриец бил наверняка, но просто угодил в Лингарда. А через минуту гол мог состояться в воротах "Лис". Лукаку великолепным пасом нашел в штрафной соперника Мартьяля, но тот, оказавшись против Шмейхеля, пробил выше ворот.

Однако вскоре мяч все же побывал в воротам. За свою настойчивость были награждены игроки "Манчестер Юнайтед". Это Мартьяль пытался прорваться в штрафную, но был не по правилам остановлен Ндиди. Перспективный штрафной вызвался исполнить Мата и левой, как рукой, положил мяч в ближнюю девятку – 1:2.

В следующие 20 минут встречи гости просто обязаны были решать исход этого поединка в свою пользу. Сначала мог забивать Лингард. Лукаку вывел партнера по команде один на один, тот попытался обойти Шмейхеля, но пробивая в открытый угол, попал в штангу. Затем "Манчестер Юнайтед" получил численное преимущество. В течение четырех минут полузащитник "Лестера" Даниэль Амарти заработал два "горчичника" и был удален с поля.

А на 80-й минуте Маркус Рэшфорд после передачи от Погба не реализовал выход один на один. Справедливости ради стоит отметить, что в этом эпизоде гости могли рассчитывать на пенальти. Когда Рэшфорд обыгрывал Шмейхеля, Маркус уже успел прокинуть мяч, после чего голкипер "Лестера" задел руками игрока манкугианцев. Однако арбитр простил хозяев поля.

Последние же минуты матча получились сверхнапряженными. "Манчестер Юнайтед" несколько раз мог поймать соперника на контратаке, но у гостей уже просто не хватало сил.

А "лисы" все же смогли организовать последний штурм и за несколько секунд до финального свистка смогли уйти от поражения. В ходе последней в матче атаки мяч был доставлен на левый фланг, откуда Олбрайтон исполнил длинный заброс на дальнюю штангу. Смоллинг мог прервать эту передачу, но, очевидно, из-за полученной несколько минут назад травмы просто не был в состоянии подпрыгнуть. По этой причине мяч полетел далее, а на дальней штанге замкнул пас в падении Магуайр, отправив мяч низом под дальнюю штангу – 2:2.

"Лестер" – "Манчестер Юнайтед" – 2:2

Голы: Варди, 27 – 1:0. Мата, 40 – 1:1. Мата, 60 – 1:2. Магуайр, 90+4 – 2:2.

"Лестер": Шмейхель, Симпсон (Амарти, 57), Морган, Магуайр, Фукс, Ндиди, Иборра (Окадзаки, 67), Грэй (Чилвел, 80), Олбрайтон, Марез, Варди.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Линделеф, Смоллинг, Джонс, Янг, Погба, Матич, Лингард (Эррера, 76), Мата (Мхитарян, 83), Мартьяль (Рэшфорд, 71), Лукаку.

Удаление: Амарти, 73.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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