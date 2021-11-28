"Лестер" в результативном матче обыграл "Уотфорд"
Фото: инстаграм "Лестера"/Автор неизвестен
В матче 13-го тура чемпионата Англии "Лестер" на своем поле обыграл "Уотфорд" со счетом 4:2.
Победу хозяевам принесли дубль Джейми Варди, а также голы Джеймса Мэддисона и Адемолы Лукмана. В составе гостей отличились Джошуа Кинг и Эммануэль Деннис.
"Лестер", набрав 18 очков, вышел на девятое место в турнирной таблице АПЛ. "Уотфорд" с 13 очками остался на 16-й позиции.
"Лестер" – "Уотфорд" - 4:2 (3:1)
Голы: Мэддисон, 16 - 1:0, Кинг, 30 (с пенальти) - 1:1, Варди, 34 - 2:1, Варди, 42 - 3:1, Деннис, 61 - 3:2, Лукман, 68 - 4:2
"Лестер": Шмейхель, Кастань, Эванс, Сеюнджю, Томас, Ндиди, Мэддисон (Дьюзбери-Холл, 88), Сумаре, Барнс, Варди, Лукман (Олбрайтон, 75).
"Уотфорд": Бахманн, Фемения, Кэткарт, Трост-Эконг, Мазина, Сиссоко, Клеверли (Туфан, 46), Луза (Жоао Педро, 46), Эрнандес, Деннис (Флетчер, 71), Кинг.
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|Команда
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|О
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|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
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|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
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|27
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
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|Арсенал Лондон
|27
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|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|27
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
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|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
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|20
|Норвич Сити
|27
|18