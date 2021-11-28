"Лестер" в результативном матче обыграл "Уотфорд"

Теги лестер ситиуотфорд

"Лестер" в результативном матче обыграл "Уотфорд"

Фото: инстаграм "Лестера"/Автор неизвестен

В матче 13-го тура чемпионата Англии "Лестер" на своем поле обыграл "Уотфорд" со счетом 4:2.

Победу хозяевам принесли дубль Джейми Варди, а также голы Джеймса Мэддисона и Адемолы Лукмана. В составе гостей отличились Джошуа Кинг и Эммануэль Деннис.

"Лестер", набрав 18 очков, вышел на девятое место в турнирной таблице АПЛ. "Уотфорд" с 13 очками остался на 16-й позиции.

"Лестер" – "Уотфорд" - 4:2 (3:1)
Голы: Мэддисон, 16 - 1:0, Кинг, 30 (с пенальти) - 1:1, Варди, 34 - 2:1, Варди, 42 - 3:1, Деннис, 61 - 3:2, Лукман, 68 - 4:2

"Лестер": Шмейхель, Кастань, Эванс, Сеюнджю, Томас, Ндиди, Мэддисон (Дьюзбери-Холл, 88), Сумаре, Барнс, Варди, Лукман (Олбрайтон, 75).

"Уотфорд": Бахманн, Фемения, Кэткарт, Трост-Эконг, Мазина, Сиссоко, Клеверли (Туфан, 46), Луза (Жоао Педро, 46), Эрнандес, Деннис (Флетчер, 71), Кинг.

Не пропустите: Агент Баринова отреагировал на слухи о возможном переходе хавбека в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Челси" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью в матче АПЛ

"Челси" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью в матче АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов