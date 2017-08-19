"Лестер", "Вест Бромвич" и "Уотфорд" побеждают в своих матчах
Представляем результаты 2-го тура АПЛ.
"Лестер" – "Брайтон" 2:0
Голы: Окадзаки, 1 - 1:0, Магуайр, 54 - 2:0
"Лестер": Шмейхель, Морган, Фукс, Симпсон, Магуайр, Марез, Джеймс, Ндиди, Олбрайтон, Окадзаки (Слимани, 76), Варди.
"Брайтон": Райан, Данк, Зуттнер, Сальтор, Даффи, Стивенс, Проппер, Гросс (Кнокерт, 62), Марч, Мерфи, Мюррей (Хемед, 66).
Предупреждение: Морган (50).
"Бернли" – "Вест Бромвич" 0:1
Гол: Робсон-Кану, 71 - 0:1
"Бернли": Хитон, Ми, Уорд, Лоутон, Тарковски, Хендрик, Дефур, Гудмундссон (Барнс, 79), Корк, Брэйди (Уолтерс, 78), Воукс.
"Вест Бромвич": Фостер, Хегази, Доусон, Ньом, Брант, Филд, Бэрри, Ливермор, Филлипс, Макклейн (Робсон-Кану, 63), Родригес.
Удаление: Робсон-Кану (83).
"Борнмут" – "Уотфорд" 0:2
Голы: Ришарлисон, 73 - 0:1, Капу, 86 - 0:2
"Борнмут": Бегович, Кук, Дэниэлс, Смит, Аке, Артер, Серман, Айб (Пью, 60), Фрэйзер (Муссе, 78), Кинг, Афобе (Дефо, 59).
"Уотфорд": Гомес, Бритос, Предль, Холебас, Фемения, Чалоба, Дукуре, Амрабат (Кабаселе, 82), Клеверли, Ришарлисон (Капу, 80), Грэй.
Предупреждения: Бритос (27), Грэй (58), Кук (61), Чалоба (63).
"Саутгемптон" – "Вест Хэм" 3:2
Голы: Габбьядини, 11 - 1:0, Тадич (пен), 38 - 2:0, Эрнандес, 45 - 2:1, Эрнандес, 74 - 2:2, Остин (пен), 90 - 3:2
"Саутгемптон": Форстер, Стивенс, Бертран, Соареш, Йосида, Лемина (Уорд-Проуз, 65), Дэвис (Лонг, 80), Тадич, Ромеу, Редмонд, Габбьядини (Остин, 80).
"Вест Хэм": Харт, Фонте, Крессуэлл, Сабалета, Огбонна, Антонио (Сако, 68), Нобл, Айю (Фернандеш, 68), Райс (Обианг, 76), Арнаутович, Эрнандес.
Предупреждение: Тадич (15).
Удаление: Арнаутович (33).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|2
|6
|2
|Вест Бромвич Альбион
|2
|6
|3
|Уотфорд
|2
|4
|4
|Ливерпуль
|2
|4
|5
|Саутгемптон
|2
|4
|6
|Хаддерсфилд Таун
|1
|3
|7
|Манчестер Сити
|1
|3
|8
|Тоттенхэм
|1
|3
|9
|Лестер Сити
|2
|3
|10
|Эвертон
|1
|3
|11
|Арсенал Лондон
|2
|3
|12
|Бернли
|2
|3
|13
|Сток Сити
|2
|3
|14
|Суонси Сити
|2
|1
|15
|Челси
|1
|0
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|0
|17
|Борнмут
|2
|0
|18
|Брайтон & Хоув Альбион
|2
|0
|19
|Кристал Пэлас
|2
|0
|20
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|0