"Лестер", "Вест Бромвич" и "Уотфорд" побеждают в своих матчах

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"Лестер", "Вест Бромвич" и "Уотфорд" побеждают в своих матчах

Представляем результаты 2-го тура АПЛ.

"Лестер" – "Брайтон" 2:0

Голы: Окадзаки, 1 - 1:0, Магуайр, 54 - 2:0

"Лестер": Шмейхель, Морган, Фукс, Симпсон, Магуайр, Марез, Джеймс, Ндиди, Олбрайтон, Окадзаки (Слимани, 76), Варди.

"Брайтон": Райан, Данк, Зуттнер, Сальтор, Даффи, Стивенс, Проппер, Гросс (Кнокерт, 62), Марч, Мерфи, Мюррей (Хемед, 66).

Предупреждение: Морган (50).


"Бернли" – "Вест Бромвич" 0:1

Гол: Робсон-Кану, 71 - 0:1

"Бернли": Хитон, Ми, Уорд, Лоутон, Тарковски, Хендрик, Дефур, Гудмундссон (Барнс, 79), Корк, Брэйди (Уолтерс, 78), Воукс.

"Вест Бромвич":    Фостер, Хегази, Доусон, Ньом, Брант, Филд, Бэрри, Ливермор, Филлипс, Макклейн (Робсон-Кану, 63), Родригес.

Удаление: Робсон-Кану (83).


"Борнмут" – "Уотфорд" 0:2

Голы: Ришарлисон, 73 - 0:1, Капу, 86 - 0:2

"Борнмут": Бегович, Кук, Дэниэлс, Смит, Аке, Артер, Серман, Айб (Пью, 60), Фрэйзер (Муссе, 78), Кинг, Афобе (Дефо, 59).

"Уотфорд": Гомес, Бритос, Предль, Холебас, Фемения, Чалоба, Дукуре, Амрабат (Кабаселе, 82), Клеверли, Ришарлисон (Капу, 80), Грэй.

Предупреждения: Бритос (27), Грэй (58), Кук (61), Чалоба (63).


"Саутгемптон" – "Вест Хэм" 3:2

Голы: Габбьядини, 11 - 1:0, Тадич (пен), 38 - 2:0, Эрнандес, 45 - 2:1, Эрнандес, 74 - 2:2, Остин (пен), 90 - 3:2 

"Саутгемптон": Форстер, Стивенс, Бертран, Соареш, Йосида, Лемина (Уорд-Проуз, 65), Дэвис (Лонг, 80), Тадич, Ромеу, Редмонд, Габбьядини (Остин, 80).

"Вест Хэм": Харт, Фонте, Крессуэлл, Сабалета, Огбонна, Антонио (Сако, 68), Нобл, Айю (Фернандеш, 68), Райс (Обианг, 76), Арнаутович, Эрнандес.

Предупреждение: Тадич (15).

Удаление: Арнаутович (33).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 2 6
2 Вест Бромвич Альбион 2 6
3 Уотфорд 2 4
4 Ливерпуль 2 4
5 Саутгемптон 2 4
6 Хаддерсфилд Таун 1 3
7 Манчестер Сити 1 3
8 Тоттенхэм 1 3
9 Лестер Сити 2 3
10 Эвертон 1 3
11 Арсенал Лондон 2 3
12 Бернли 2 3
13 Сток Сити 2 3
14 Суонси Сити 2 1
15 Челси 1 0
16 Ньюкасл Юнайтед 1 0
17 Борнмут 2 0
18 Брайтон & Хоув Альбион 2 0
19 Кристал Пэлас 2 0
20 Вест Хэм Юнайтед 2 0
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