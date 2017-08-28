"Лестер" включился в борьбу за Эванса

"Лестер" стал очередным претендентом на защитника "Вест Бромвича" Джонни Эванса, сообщает BBC.

По сведениям издания, "лисы" намерены побороться за 29-летнего центрбека с "Манчестер Сити".

Отмечается, что "Лестер" готов заплатить за североирландца 25 миллионов евро.

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