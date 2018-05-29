"Лестер" включился в борьбу за защитника "Барселоны"

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"Лестер" включился в борьбу за защитника "Барселоны"

"Лестер" включился в борьбу за защитника "Барселоны" Марлона, сообщает французская пресса.

"Лисы" готовы заплатить за 22-летнего бразильца 20 миллионов евро и такое предложение вполне устраивает каталонский клуб.

Напомним, что минувший сезон Марлон провёл в "Ницце" на правах аренды, сыграл 27 матчей. На футболиста также претендует "Вест Хэм". | http://soccernews.ru

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