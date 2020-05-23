"Лестер" возглавляет гонку за хавбеком "Ливерпуля"

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"Лестер" возглавляет гонку за хавбеком "Ливерпуля"

Хавбек "Ливерпуля" Адам Лаллана может перейти в "Лестер".

По сведениям 101 Great Goals, "лисы" находятся ближе к подписанию футболиста, чем любой другой клуб. Напомним, что в услугах Лалланы заинтересованы "Арсенал", "Вест Хэм", "Кристал Пэлас" и "Эвертон".

Соглашение Лалланы с клубом истекает в конце текущего сезона, поэтому он может перебраться в "Лестер" в качестве свободного агента.

В этом сезоне Лаллана провел 22 игры, в которых отметился одним голом и двумя ассистами.

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