"Лестер" впервые с 1961 года забил четыре гола в еврокубковой игре
В рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы "Лестер" дома разгромил "Брагу" со счётом 4:0.
Как сообщает Opta, так много в одном еврокубковом матче "лисы" не забивали долгих 59 лет.
В 1961 году "Лестер" победил "Гленавон" в Кубке Кубков со счётом 4:1 и с тех пор ни разу не отличался на евроарене более трёх раз за игру.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18