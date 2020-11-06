"Лестер" впервые с 1961 года забил четыре гола в еврокубковой игре

В рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы "Лестер" дома разгромил "Брагу" со счётом 4:0.

Как сообщает Opta, так много в одном еврокубковом матче "лисы" не забивали долгих 59 лет.

В 1961 году "Лестер" победил "Гленавон" в Кубке Кубков со счётом 4:1 и с тех пор ни разу не отличался на евроарене более трёх раз за игру.

Не пропустите: Лига Европы: все результаты 5 ноября. | http://soccernews.ru