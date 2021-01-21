"Лестер" вступил в борьбу за Эриксена

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"Лестер" вступил в борьбу за Эриксена

Хавбек "Интера" Кристиан Эриксен может вернуться в АПЛ.

Как сообщает The Telegraph, в аренде 28-летнего датчанина до конца сезона заинтересован "Лестер".

Отмечается, что "Лестер" не хочет платить "Интеру" за аренду футболиста. Таким образом, "лисы" должны найти деньги только на зарплату Эриксена.

В этом сезоне Эриксен провел 14 матчей, однако результативными действиями не отличился.

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