"Лестер" выбил "Манчестер Юнайтед" из Кубка Англии
Фото: Твиттер @LCFC
Завершился последний четвертьфинальный поединок в Кубке Англии. "Лестер" на своем поле принимал "Манчестер Юнайтед" и смог одержать уверенную победу со счетом 3:1. Дублем отметился нападающий "лис" Ихеаначо. Кроме команды под руководством Брендана Роджерса в полуфинале турнира сыграют "Челси", "Манчестер Сити" и "Саутгемптон".
"Лестер" - "Манчестер Юнайтед" 3:1 (1:1)
Голы: Ихеаначо, 24 - 1:0, Гринвуд, 38 - 1:1, Тилеманс, 52 - 2:1, Ихеаначо, 78 - 3:1
"Лестер": Шмейхель, Эванс, Фофана, Сеюнджю, Кастань, Ндиди, Тилеманс, Олбрайтон, Перес (Прат, 73), Ихеаначо, Варди (Чоудури, 83).
"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Магуайр, Уан-Биссака, Линделеф, Теллес (Шоу, 64), Погба (Мактомини, 64), Фред (Диалло, 84), Матич (Бруну Фернандеш, 64), ван де Бек (Кавани, 64), Марсьяль, Гринвуд.
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