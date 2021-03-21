"Лестер" выбил "Манчестер Юнайтед" из Кубка Англии

Фото: Твиттер @LCFC

Завершился последний четвертьфинальный поединок в Кубке Англии. "Лестер" на своем поле принимал "Манчестер Юнайтед" и смог одержать уверенную победу со счетом 3:1. Дублем отметился нападающий "лис" Ихеаначо. Кроме команды под руководством Брендана Роджерса в полуфинале турнира сыграют "Челси", "Манчестер Сити" и "Саутгемптон".

"Лестер" - "Манчестер Юнайтед" 3:1 (1:1)

Голы: Ихеаначо, 24 - 1:0, Гринвуд, 38 - 1:1, Тилеманс, 52 - 2:1, Ихеаначо, 78 - 3:1

"Лестер": Шмейхель, Эванс, Фофана, Сеюнджю, Кастань, Ндиди, Тилеманс, Олбрайтон, Перес (Прат, 73), Ихеаначо, Варди (Чоудури, 83).

"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Магуайр, Уан-Биссака, Линделеф, Теллес (Шоу, 64), Погба (Мактомини, 64), Фред (Диалло, 84), Матич (Бруну Фернандеш, 64), ван де Бек (Кавани, 64), Марсьяль, Гринвуд.