"Лестер" вылетел из Кубка Англии от клуба четвертого дивизиона

В матче 1/32 финала Кубка Англии "Лестер" потерпел сенсационное поражение от клуба четвертого дивизиона "Ньюпорта" и вылетел из турнира.

"Ньюпорт" – "Лестер" - 2:1 (1:0)

Голы: Мэтт, 10 - 1:0, Геззаль, 82 - 1:1, Эймонд, 85 (с пенальти) - 2:1

"Лестер": Уорд, Морган, Фукс, Симпсон (Грэй, 60), Эванс, Чоудури, Олбрайтон, Геззаль, Джеймс (Кинг, 72), Ихеаначо, Окадзаки (Мэддисон, 46).

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