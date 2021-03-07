"Лестер" вырвал победу над "Брайтоном" и вышел на второе место АПЛ

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"Лестер" вырвал победу над "Брайтоном" и вышел на второе место АПЛ

В рамках 27-го тура АПЛ "Лестер" добыл выездную победу над "Брайтоном".

Благодаря победе "лисы" вышли на второе место. Отставание от "Манчестер Сити" составляет 12 очков.

"Брайтон" - "Лестер" 1:2

Голы: Лаллана, 10 - 1:0, Ихеаначо, 62 - 1:1, Амарти, 87 - 1:2

"Брайтон": Санчес, Уайт, Велтман, Берн, Данк, Биссума (Джаханбахш, 90), Мак Аллистер (Альсате, 68), Лаллана, Гросс, Троссард, Мопе (Уэлбек, 79).

"Лестер": Шмейхель, Рикарду Перейра, Сеюнджю, Фофана, Кастань, Тавареш (Олбрайтон, 72), Амарти, Ндиди, Тилеманс, Ихеаначо (Чоудури, 90), Варди.

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