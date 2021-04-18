"Лестер" вышел в финал Кубка Англии
Фото: twitter.com/lcfc
В полуфинале Кубка Англии "Лестер" одержал победу над "Саутгемптоном".
Таким образом, "Лестер" вышел в финал турнира, где сыграет против "Челси".
"Лестер" - "Саутгемптон" 1:0
Гол: Ихеаначо, 55 - 1:0
"Лестер": Шмейхель, Кастань, Фофана, Эванс, Рикарду Перейра (Олбрайтон, 60), Ндиди, Тилеманс, Перес (Мэддисон, 69), Сеюнджю, Варди, Ихеаначо.
"Саутгемптон": Форстер, Вестергор, Уокер-Питерс (Телла, 85), Беднарек, Бертран (Салису, 85), Диалло, Уорд-Проуз, Дженепо (Уолкотт, 73), Армстронг, Редмонд (Адамс, 59), Ингз.
Читайте также: "Челси" победил "Манчестер Сити" в полуфинале Кубка Англии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Лента новостей
-
"Лион" добыл победу над "Нантом"
-
"Реал" потерял очки в матче с "Хетафе"
-
"Наполи" и "Интер" не выявили победителя
-
Слуцкий недоволен судейством в матче с "Уралом"
-
Отец Месси прибыл в Барселону для переговоров о новом контракте
-
Тедеско извинился за поражение от "Уфы"
-
"Лестер" вышел в финал Кубка Англии
-
Олич прокомментировал поражение от "Сочи"
-
Названы клубы, согласившиеся на участие в Суперлиге
-
"Валенсия" Черышева сыграла вничью с "Бетисом"
-
УЕФА снова раскритиковал идею создания Суперлиги
-
"Аякс" стал 20-кратным обладателем Кубка Нидерландов
-
Оргкомитет Евро-2020 отреагировал на информацию о проведении дополнительных матчей в Санкт-Петербурге
-
"Рома" проиграла "Торино", "Лацио" одолел "Беневенто" в матче с 8 голами
-
1
"Спартак" в свой день рождения разгромно проиграл "Уфе"
-
"Бавария" официально отреагировала на информацию об уходе Флика
-
Слуцкий прокомментировал травму Кварацхелии
-
"Монако" Головина разгромило на выезде "Бордо"
-
"Манчестер Юнайтед" дожал "Бернли" в концовке матча
-
"Эвертон" определился с ценой за Мойсе Кина
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18