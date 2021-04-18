"Лестер" вышел в финал Кубка Англии

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"Лестер" вышел в финал Кубка АнглииФото: twitter.com/lcfc

В полуфинале Кубка Англии "Лестер" одержал победу над "Саутгемптоном".

Таким образом, "Лестер" вышел в финал турнира, где сыграет против "Челси".

"Лестер" - "Саутгемптон" 1:0

Гол: Ихеаначо, 55 - 1:0

"Лестер": Шмейхель, Кастань, Фофана, Эванс, Рикарду Перейра (Олбрайтон, 60), Ндиди, Тилеманс, Перес (Мэддисон, 69), Сеюнджю, Варди, Ихеаначо.

"Саутгемптон": Форстер, Вестергор, Уокер-Питерс (Телла, 85), Беднарек, Бертран (Салису, 85), Диалло, Уорд-Проуз, Дженепо (Уолкотт, 73), Армстронг, Редмонд (Адамс, 59), Ингз.

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