"Лестер" вышел в полуфинал Лиги Конференций

Фото: твиттер "Лестера"/Автор неизвестен

В ответном матче 1/4 финала Лиги Конференций "Лестер" на выезде обыграл ПСВ со счетом 2:1 и пробился в полуфинал.

Победу английскому клубу принесли голы Джеймса Мэддисона и Рикарду Перейры. В составе хозяев отличился Эран Захави.

ПСВ Нидерланды – "Лестер" Англия - 1:2 (1:0) - первый матч - 0:0

Голы: Захави, 27 - 1:0, Мэддисон, 77 - 1:1, Рикарду Перейра, 88 - 1:2

ПСВ: Мвого, Рамальо, Тезе, Макс (Оппегор, 74), Гетце, Гутьеррес, Сангаре, Мауро Жуниор, Верман (Доан, 82), Захави (Винисиус, 82), Гакпо.

"Лестер": Шмейхель, Рикарду Перейра, Эванс, Фофана, Кастань, Тилеманс, Мэддисон, Дьюзбери-Холл, Олбрайтон (Дака, 46), Барнс (Лукман, 46), Ихеаначо (Перес, 65).

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