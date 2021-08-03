"Лестер" выставил невероятный ценник на своего защитника

Фото: инстаграм Фофана/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" заинтересовался французским защитником "Лестера" Уэсли Фофана.

Как сообщает GFFN, "лисы" выставили на футболиста ценник, который поверг "сливочных" в шок.

По информации источника, речь идет о сумме в 80 миллионов евро.

Также отмечается, что "Реал" не станет никого подписывать до тех пор, пока окончательно не станет ясна ситуация с форвардом Килианом Мбаппе.

Напомним, что ранее королевский клуб покинули Серхио Рамос и Рафаэль Варан.

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