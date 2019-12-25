"Лестер" заинтересован в услугах защитника "Ювентуса" Ругани

"Лестер" нацелился на защитника "Ювентуса" Даниэля Ругани, передает The Telegraph.

По данным источника, 25-летний футболист хочет сменить клуб, так как в "старой сеньоре" получает недостаточно игровой практики.

"Ювентус" готов отпустить защитника в английский клуб. Контракт Ругани с туринцами рассчитан до 2024 года. Его трансферная стоимость - 19 миллионов евро.

В этом сезоне футболист участвовал лишь в 3 матчах за "Юве".

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