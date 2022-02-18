"Лестер" заключил новый контракт с португальским защитником

Фото твиттер "Лестера"

"Лестер" на своём официальном сайте объявил о продлении соглашения с фланговым защитником Рикарду Перейрой.

Новый контракт между "лисами" и португальским фулбеком рассчитан до лета 2026 года.

28-летний Перейра выступает за "Лестер" с 2018 года, сыграл 103 матча, забил 7 голов и сделал 13 ассистов.

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