"Лестер" занимает третье место по набранным очкам в АПЛ после назначения Роджерса на пост главного тренера
Приход Брендана Родждерса на пост главного тренера "Лестера" значительно улучшил результаты команды в АПЛ.
"Лисы" после назначения североирландского специалиста набрали 31 очко в Премьер-лиге.
Как сообщает Opta, это третий результат в турнире. За указанный период больше баллов заработали только "Ливерпуль" (49) и "Манчестер Сити" (43).
Напомним, что Роджерс возглавил "Лестер" в феврале текущего года. Сейчас команда идёт на третьем месте в АПЛ.
Не пропустите: "Лестер" уничтожил "Ньюкасл" в матче АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
Широков назвал главную ошибку Кононова во время работы в "Спартаке"
-
Из-за конфликта Нойера и тер Штегена Германия может остаться без игроков "Баварии"! Разбираемся, насколько значительной может стать эта потеря
-
Мальдини сделал заявление о будущем Джампаоло в "Милане"
-
Месси может уже во вторник вернуться на поле
-
"Ювентус" назвал "Манчестер Юнайтед" стоимость Манджукича
-
"Лестер" занимает третье место по набранным очкам в АПЛ после назначения Роджерса на пост главного тренера
-
Президент "Арсенала" жёстко высказался о судействе в матче с "Краснодаром"
-
"Лос-Анджелес Гэлакси" потерпел поражение в МЛС, несмотря на гол + ассист Ибрагимовича
-
Широков готов возглавить "Спартак"
-
Старт "Милана" в текущем розыгрыше Серии А - худший за 81 год
-
"Атлетико" прилетел в Москву на матч с "Локомотивом"
-
Мендьета: "На пике карьеры Карпин легко мог выступать в "Реале" или "Барселоне"
-
"Милан" – "Фиорентина" - 1:3 (видеообзор матча)
-
Главные новости дня: 29 сентября
-
5
Рамос может быть наказан длительной дисквалификацией и пропустить матч с "Барселоной"
-
"Милан" может пригласить Шевченко на пост главного тренера
-
Легендарный российский спортсмен сравнил отставку Кононова с праздником
-
"Спартак" определил две кандидатуры на пост нового главного тренера
-
"Севилья" победила "Реал Сосьедад" в матче Ла Лиги и догнала "Барселону" (видео голов)
-
"Милан" потерпел третье поражение подряд, уступив "Фиорентине" (видео голов)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|7
|21
|2
|Манчестер Сити
|7
|16
|3
|Лестер Сити
|7
|14
|4
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|12
|5
|Тоттенхэм
|7
|11
|6
|Челси
|7
|11
|7
|Борнмут
|7
|11
|8
|Арсенал Лондон
|6
|11
|9
|Кристал Пэлас
|7
|11
|10
|Бернли
|7
|9
|11
|Манчестер Юнайтед
|6
|8
|12
|Шеффилд Юнайтед
|7
|8
|13
|Вулверхэмптон
|7
|7
|14
|Саутгемптон
|7
|7
|15
|Эвертон
|7
|7
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|7
|6
|17
|Норвич Сити
|7
|6
|18
|Астон Вилла
|7
|5
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|7
|2