"Лестер" занимает третье место по набранным очкам в АПЛ после назначения Роджерса на пост главного тренера

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"Лестер" занимает третье место по набранным очкам в АПЛ после назначения Роджерса на пост главного тренера

Приход Брендана Родждерса на пост главного тренера "Лестера" значительно улучшил результаты команды в АПЛ.

"Лисы" после назначения североирландского специалиста набрали 31 очко в Премьер-лиге.

Как сообщает Opta, это третий результат в турнире. За указанный период больше баллов заработали только "Ливерпуль" (49) и "Манчестер Сити" (43).

Напомним, что Роджерс возглавил "Лестер" в феврале текущего года. Сейчас команда идёт на третьем месте в АПЛ.

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