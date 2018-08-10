Летнее трансферное окно АПЛ в одном видео

Тем, кто пропустил работу клубов английской Премьер-Лиги в летнее трансферное окно, не стоит расстраиваться. Всего за чуть более полминуты можно восстановить упущенное:

Также можно посмотреть работу "Манчестер Юнайтед" на трансферном рынке в одном фото. | soccernews.ru