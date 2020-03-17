Летнее трансферное окно могут перенести из-за коронавируса

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Летнее трансферное окно могут перенести из-за коронавируса

ФИФА обсуждает возможность переноса летнего трансферного окна, утверждает The Sun.

По сведениям издания, ТО может стартовать и завершиться позднее планируемых сроков.

Дело в том, что из-за приостановки футбольных турниров, обусловленной пандемией коронавируса, трансферное окно откроется гораздо раньше окончания чемпионатов и еврокубков, что нарушает устоявшуюся структуру рынка.

Также в ФИФА обеспокоены тем, что арендные соглашения и контракты, рассчитанные до 30 июня, истекут до финиша сезона. Юристы сейчас ищут варианты решения этой проблемы.

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