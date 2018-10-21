Летнему новичку "Ювентуса" может понадобиться операция

Немецкий полузащитник "Ювентуса" Эмре Джан может перенести операцию из-за проблем с щитовидной железой, сообщает официальный сайт клуба.

В ближайшее время футболист пройдет углубленное медицинское обследование, по результатам которого будет принято решение о целесообразности хирургического вмешательства.

Напомним, что немецкий хавбек перешел в итальянский клуб минувшим летом из "Ливерпуля".

В этом сезоне 24-летний Джан провел за "Ювентус" 10 матчей и отметился одной результативной передачей.

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