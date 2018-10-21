Летнему новичку "Ювентуса" может понадобиться операция

Теги ювентусэмре джан

Летнему новичку "Ювентуса" может понадобиться операция

Немецкий полузащитник "Ювентуса" Эмре Джан может перенести операцию из-за проблем с щитовидной железой, сообщает официальный сайт клуба.

В ближайшее время футболист пройдет углубленное медицинское обследование, по результатам которого будет принято решение о целесообразности хирургического вмешательства.

Напомним, что немецкий хавбек перешел в итальянский клуб минувшим летом из "Ливерпуля".

В этом сезоне 24-летний Джан провел за "Ювентус" 10 матчей и отметился одной результативной передачей.

Не пропустите: Лучший бомбардир Серии А - Роналду: "Спасибо, король". | http://soccernews.ru

 

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: "Милан" объявил о подписании нападающего Пёнтека

Официально: "Милан" объявил о подписании нападающего Пёнтека

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 20 56
2 Наполи Наполи 20 47
3 Интер Милан Интер Милан 20 40
4 Милан Милан 20 34
5 Рома Рома 20 33
6 Лацио Лацио 20 32
7 Аталанта Аталанта 20 31
8 Сампдория Сампдория 20 30
9 Парма Парма 20 28
10 Фиорентина Фиорентина 20 27
11 Торино Торино 20 27
12 Сассуоло Сассуоло 20 26
13 Кальяри Кальяри 20 21
14 Дженоа Дженоа 20 20
15 Удинезе Удинезе 20 18
16 СПАЛ СПАЛ 20 18
17 Эмполи Эмполи 20 17
18 Болонья Болонья 20 14
19 Фрозиноне Фрозиноне 20 10
20 Кьево Кьево 20 8
Полная таблица

топ-5 тегов