Летнему переходу Коутиньо в "Барселону" помешал ультиматум от Клоппа

Теги ливерпульюрген клоппфилиппе коутиньобарселона

Летнему переходу Коутиньо в "Барселону" помешал ультиматум от КлоппаЛетом прошлого года главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп мог уйти из своего клуба, информирует le10sport.

По сведениям источника, наставник "красных" грозился руководству подать в отставку, если в преддверии старта сезона его команду покинет полузащитник Филиппе Коутиньо. Именно после ультиматума немецкого специалиста мерсисайдский клуб свернул все переговоры с каталонской "Барселоны" по трансферу бразильца.

Напомним, "Реал" был готов перебить предложение "Барселоны" по Коутиньо. | soccernews.ru

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