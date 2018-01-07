Летнему переходу Коутиньо в "Барселону" помешал ультиматум от Клоппа

Летом прошлого года главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп мог уйти из своего клуба, информирует le10sport.

По сведениям источника, наставник "красных" грозился руководству подать в отставку, если в преддверии старта сезона его команду покинет полузащитник Филиппе Коутиньо. Именно после ультиматума немецкого специалиста мерсисайдский клуб свернул все переговоры с каталонской "Барселоны" по трансферу бразильца.

Напомним, "Реал" был готов перебить предложение "Барселоны" по Коутиньо. | soccernews.ru