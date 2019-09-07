Летний новичок "Бенфики" не поможет команде в матче с "Зенитом"

Новичок "Бенфики" Карлос Винисиус пропустит около месяца из-за повреждения.

По сведениям A Bola, 24-летний бразилец травмировал левое бедро, из-за чего пробудет в лазарете как минимум до октября.

Напомним, что 2 октября "орлов" ожидает игра против "Зенита" в рамках Лиги Чемпионов.

"Бенфика" приобрела Винисиуса минувшим летом за 17 миллионов евро. Он успел провести 4 матча и забить один гол.

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