Летний новичок "Спартак" назвал причину своей неудачной игры за клуб

Теги спартак москваалександр ташаев

Летний новичок "Спартак" назвал причину своей неудачной игры за клуб
Полузащитник "Спартака" Александр Ташаев верит, что во второй части сезона ему удастся проявить себя в команде.

"Первые полгода в команде были для меня адаптацией, которая немного затянулась, наверное. Сейчас я с новыми силами готов доказать свою состоятельность, поэтому очень ждал этих сборов.Цели на весеннюю часть сезона? Самое главное, чтобы команда побеждала, а перед собой ставлю цель играть постоянно", - приводит слова Ташаева официальный Youtube-канал московского клуба.

24-летний Ташаев перешел в "Спартак" прошлым летом из московского "Динамо" за 1,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне он провел 15 матчей за "Спартак" во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.

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