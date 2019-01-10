Летний новичок "Спартак" назвал причину своей неудачной игры за клуб



Полузащитник "Спартака" Александр Ташаев верит, что во второй части сезона ему удастся проявить себя в команде.

"Первые полгода в команде были для меня адаптацией, которая немного затянулась, наверное. Сейчас я с новыми силами готов доказать свою состоятельность, поэтому очень ждал этих сборов.Цели на весеннюю часть сезона? Самое главное, чтобы команда побеждала, а перед собой ставлю цель играть постоянно", - приводит слова Ташаева официальный Youtube-канал московского клуба.

24-летний Ташаев перешел в "Спартак" прошлым летом из московского "Динамо" за 1,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне он провел 15 матчей за "Спартак" во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.

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