Летом 2020 года Неймар может покинуть ПСЖ за фиксированную сумму

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Летом 2020 года Неймар может покинуть ПСЖ за фиксированную сумму

Летом 2020 года в контракте бразильского нападающего ПСЖ Неймара вступит в силу пункт о фиксированной сумме отступных, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, бразилец сможет покинуть клуб в случае выплаты 170 миллионов евро. 

27-летний Неймар перешел в ПСЖ летом 2017 года из "Барселоны" за 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистом в истории. В нынешнем сезоне он провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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