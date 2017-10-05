Летом Альба отклонил выгодное предложение клуба АПЛ ради "Барселоны"

Теги манчестер юнайтедбарселонажорди альба

Летом Альба отклонил выгодное предложение клуба АПЛ ради "Барселоны"Прошлым летом защитник каталонской "Барселоны" Жорди Альба отклонил поступившее ему выгодное в финансовом плане предложение от одного из клубов английской Премьер-Лиги.

Так, по информации испанской прессы, "Манчестер Юнайтед" был готов платить 28-летнему беку больше, нежели тот получает в стане "сине-гранатовых". Однако воспитанник "Барсы" продемонстрировал преданность своему клубу, отклонив предложение "красных дьяволов".

Напомним, на защитника "Барселоны" нацелился "Милан". | soccernews.ru

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