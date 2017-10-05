Летом Альба отклонил выгодное предложение клуба АПЛ ради "Барселоны"

Прошлым летом защитник каталонской "Барселоны" Жорди Альба отклонил поступившее ему выгодное в финансовом плане предложение от одного из клубов английской Премьер-Лиги.

Так, по информации испанской прессы, "Манчестер Юнайтед" был готов платить 28-летнему беку больше, нежели тот получает в стане "сине-гранатовых". Однако воспитанник "Барсы" продемонстрировал преданность своему клубу, отклонив предложение "красных дьяволов".

Напомним, на защитника "Барселоны" нацелился "Милан". | soccernews.ru