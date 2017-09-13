Летом Анчелотти может покинуть "Баварию"

Теги бавария мюнхенкарло анчелоттиюлиан нагельсманн

Летом Анчелотти может покинуть "Баварию"Следующим летом главный тренер мюнхенской "Баварии" Карло Анчелотти может покинуть свой клуб, информирует The Sun.

По сведениям издания, руководство самого титулованного клуба Германии остается не вполне довольным работой 58-летнего специалиста. Поэтому вполне вероятным видится вариант, при котором по окончанию текущего сезона "Бавария" разорвет действующее до лета 2019-го года соглашение с итальянцем. Приоритетным вариантом на замену Анчелотти в клубе уже определили наставника "Хоффенхайма" Юлиана Нагельсманна.

Напомним, Анчелотти ответил на слова Нагельсманна. | soccernews.ru

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