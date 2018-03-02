Летом "Арсенал" намерен подписать трех игроков

Теги арсенал лондон

Летом "Арсенал" намерен подписать трех игроковБлижайшим летом лондонский "Арсенал" планирует подписать трех игроков, информирует Mirror.

Так, по сведениям издания, "канониры" рассчитывают заполучить в свои ряды вратаря, защитника и полузащитника. Однако из-за больших трат в предыдущие два трансферных окна руководство клуба выделит на эти цели минимум средств.

Напомним, "Арсенал" понес серьезные убытки из-за непопадания в Лигу Чемпионов. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Римская битва: "Лацио" принимает "Ювентус"

Римская битва: "Лацио" принимает "Ювентус"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 28 75
2 Манчестер Юнайтед 28 59
3 Ливерпуль 28 57
4 Тоттенхэм 28 55
5 Челси 28 53
6 Арсенал Лондон 28 45
7 Бернли 28 37
8 Лестер Сити 28 36
9 Эвертон 28 34
10 Уотфорд 28 33
11 Борнмут 28 32
12 Брайтон & Хоув Альбион 28 31
13 Вест Хэм Юнайтед 28 30
14 Хаддерсфилд Таун 28 30
15 Ньюкасл Юнайтед 28 29
16 Саутгемптон 28 27
17 Кристал Пэлас 28 27
18 Суонси Сити 28 27
19 Сток Сити 28 26
20 Вест Бромвич Альбион 28 20
Полная таблица

топ-5 тегов