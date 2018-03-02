Летом "Арсенал" намерен подписать трех игроков

Ближайшим летом лондонский "Арсенал" планирует подписать трех игроков, информирует Mirror.

Так, по сведениям издания, "канониры" рассчитывают заполучить в свои ряды вратаря, защитника и полузащитника. Однако из-за больших трат в предыдущие два трансферных окна руководство клуба выделит на эти цели минимум средств.

Напомним, "Арсенал" понес серьезные убытки из-за непопадания в Лигу Чемпионов. | soccernews.ru