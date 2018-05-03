Летом "Арсенал" намерен полностью обновить свою линию обороны

Ближайшим летом лондонский "Арсенал" намерен полностью обновить свою линию обороны, информирует Independent.

Так, по сведениям издания, по окончанию текущего сезона руководство "канонниров" намерено расстаться сразу с несколькими защитниками своей команды, приобретя взамен им пять игроков. Первым усилением линии обороны должен будет стать бек дортмундской "Боруссии" Сократис Папастатопулос.

Напомним, сегодня "Арсенал" сыграет ответный полуфинальный матч Лиги Европы против "Атлетико". | soccernews.ru