Летом "Арсенал" намерен полностью обновить свою линию обороны

Теги арсенал лондон

Летом "Арсенал" намерен полностью обновить свою линию обороныБлижайшим летом лондонский "Арсенал" намерен полностью обновить свою линию обороны, информирует Independent.

Так, по сведениям издания, по окончанию текущего сезона руководство "канонниров" намерено расстаться сразу с несколькими защитниками своей команды, приобретя взамен им пять игроков. Первым усилением линии обороны должен будет стать бек дортмундской "Боруссии" Сократис Папастатопулос.

Напомним, сегодня "Арсенал" сыграет ответный полуфинальный матч Лиги Европы против "Атлетико". | soccernews.ru

комментарии
ь

"Сократис Папастатопулос". Вам комментаторов не жалко?

Ответить

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Остатки мотивации: "Манчестер Юнайтед" гостит у "Брайтона"

Остатки мотивации: "Манчестер Юнайтед" гостит у "Брайтона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 35 93
2 Манчестер Юнайтед 35 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 35 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 36 48
9 Лестер Сити 35 44
10 Ньюкасл Юнайтед 35 41
11 Кристал Пэлас 36 38
12 Борнмут 36 38
13 Уотфорд 36 38
14 Брайтон & Хоув Альбион 35 37
15 Вест Хэм Юнайтед 35 35
16 Хаддерсфилд Таун 35 35
17 Суонси Сити 35 33
18 Саутгемптон 35 32
19 Сток Сити 36 30
20 Вест Бромвич Альбион 36 28
Полная таблица

топ-5 тегов