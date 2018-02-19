Летом "Арсенал" планирует сделать два дорогостоящих приобретения

Следующим летом лондонский "Арсенал" планирует сделать два дорогостоящих приобретения, информирует The Sun.

По сведениям издания, по окончанию текущего сезона "канониры" рассчитывают заполучить в свои ряды полузащитника французского "Лиона" Набиля Фекира и форварда немецкого "РБ Лейпциг" Тимо Вернера. На их приобретение лондонскому клубу придется выделить не менее 100 миллионов евро.

Напомним, "Арсенал" отказался от услуг Анчелотти по неожиданной причине. | soccernews.ru