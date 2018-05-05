Летом "Арсенал" получит рекордную сумму на новые трансферы

Ближайшим летом руководство лондонского "Арсенала" выделит рекордную для клуба сумму на новые трансферы.

Так, по сведениям Daily Star, новый главный тренер "канониров" получит на усиление состава команды 225 миллионов евро. В клубе надеются, что приход новых игроков позволит команде в следующем сезоне реально претендовать минимум на место в зоне Лиги Чемпионов.

Напомним, Венгер рассказал о предстоящих трудностях "Арсенала". | soccernews.ru