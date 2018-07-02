Летом "Атлетико" намерен расстаться с пятью игроками

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Летом "Атлетико" намерен расстаться с пятью игрокамиЭтим летом мадридский "Атлетико" намерен расстаться сразу с пятью своими игроками, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, "матрасники" готовы расстаться с защитниками Симе Врсалько и Стефаном Савичем, полузащитником Габи и форвардами Луисано Вьетто и Кевином Гамейро. При этом продажа первых двух связана с желанием клуба выручить средства на дальнейшее усиление своего состава, а последние трое покинут "Ванду Метрополитано" по спортивным причинам.

Напомним, ПСЖ готов заплатить 100 миллионов евро за двух игроков "Атлетико". | soccernews.ru

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