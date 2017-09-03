Летом Бакка несколько раз предлагал свои услуги одному из топ-клубов

Этим летом форвард итальянского "Милана" Карлос Бакка несколько раз предлагал свои услуги мадридскому "Реалу".

Однако, как информирует испанская пресса, королевский клуб отказался от услуг 30-летнего нападающего из-за соответствующего решения главного тренера команды Зинедина Зидана, который в новом сезоне решил делать ставку на Карима Бензема и Борху Майораля.

Напомним, летом "Реал" мог подписать трех топ-форвардов. | soccernews.ru