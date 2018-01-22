Летом Балотелли подпишет контракт с итальянским грандом

Следующим летом форвард французской "Ниццы" Марио Балотелли вернется в итальянскую Серию А, информирует The Sun.

По сведениям издания, по окончанию текущего сезона 27-летний нападающий на правах свободного агента подпишет контракт с туринским "Ювентусом". Стороны уже достигли принципиального соглашения о будущем сотрудничестве.

В нынешнем сезоне Балотелли забил 18 мячей и отдал 1 результативную передачу в 23 матчах за "Ниццу".

Напомним, сегодня "Ювентус" сыграет против "Дженоа". | soccernews.ru