Летом "Барса" достигла соглашения с "Монако" об обмене Мбаппе на одного из своих игроков

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Летом "Барса" достигла соглашения с "Монако" об обмене Мбаппе на одного из своих игроковЭтим летом тогда еще форвард "Монако" Килиан Мбаппе был близок к переходу в каталонскую "Барселону", информирует L'Equipe.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" уже согласовали подписание 18-летнего нападающего монегасков в обмен на своего вингера Арду Турана, однако в последний момент перспективный футболист отдал предпочтение ПСЖ.

Напомним, "Барселона" определилась с приоритетным вариантом на усиление центра своей защиты. | soccernews.ru

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