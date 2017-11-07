Летом "Барса" достигла соглашения с "Монако" об обмене Мбаппе на одного из своих игроков

Этим летом тогда еще форвард "Монако" Килиан Мбаппе был близок к переходу в каталонскую "Барселону", информирует L'Equipe.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" уже согласовали подписание 18-летнего нападающего монегасков в обмен на своего вингера Арду Турана, однако в последний момент перспективный футболист отдал предпочтение ПСЖ.