Летом "Барселона" будет готова продать десять игроков

Теги барселона

Летом "Барселона" будет готова продать десять игроковБлижайшим летом каталонская "Барселона" будет готова продать сразу десять своих игроков, информирует испанская пресса.

Сообщается, что "сине-гранатовые" вполне могут расстаться с защитниками Люкой Динем, Йерри Миной, Томасом Вермаленом, Нелсоном Семеду и Алейшем Видалем, полузащитниками Рафиньей Алькантарой и Андре Гомешом, вингерами Жераром Деулофеу и Усманом Дембеле, а также форвардом Пако Алькасером, если по ним поступят устраивающие клуб предложения.

Напомним, сезон для Вермалена в "Барселоне" завершился

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Марадона стал главным тренером и президентом клуба из Беларуси

Марадона стал главным тренером и президентом клуба из Беларуси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 37 90
2 Атлетико Мадрид 37 78
3 Реал Мадрид 37 75
4 Валенсия 37 70
5 Вильярреал 37 60
6 Бетис 37 60
7 Севилья 37 55
8 Хетафе 37 52
9 Эйбар 37 50
10 Реал Сосьедад 37 49
11 Жирона 37 48
12 Алавес 37 47
13 Эспаньол 37 46
14 Сельта Виго 37 46
15 Леванте 37 46
16 Атлетик Бильбао 37 43
17 Леганес 37 40
18 Депортиво Ла-Корунья 37 29
19 Лас Пальмас 37 22
20 Малага 37 20
Полная таблица

топ-5 тегов