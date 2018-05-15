Летом "Барселона" будет готова продать десять игроков

Ближайшим летом каталонская "Барселона" будет готова продать сразу десять своих игроков, информирует испанская пресса.

Сообщается, что "сине-гранатовые" вполне могут расстаться с защитниками Люкой Динем, Йерри Миной, Томасом Вермаленом, Нелсоном Семеду и Алейшем Видалем, полузащитниками Рафиньей Алькантарой и Андре Гомешом, вингерами Жераром Деулофеу и Усманом Дембеле, а также форвардом Пако Алькасером, если по ним поступят устраивающие клуб предложения.

Напомним, сезон для Вермалена в "Барселоне" завершился