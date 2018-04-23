Летом "Барселона" будет готова расстаться с Дембеле

Теги барселонаусман дембеле

Летом "Барселона" будет готова расстаться с ДембелеБлижайшим летом каталонская "Барселона" будет готова расстаться со своим вингером Усманом Дембеле, информирует испанская пресса.

Однако, как сообщается, вариант с расставанием с 20-летним игроком в стане "сине-гранатовых" могут рассмотреть только в том случае, если получат по французу достойное предложение.

В нынешнем сезоне Дембеле забил 2 мяча и сделал 7 результативных передач в 20 матчах за "Барселону". На "Камп Ноу" он перебрался прошлым летом за 115 миллионов евро.

Напомним, руководство "Барселоны" начало поиски замены для Вальверде. | soccernews.ru

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