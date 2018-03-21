Летом "Барселона" будет готова выслушать предложения по семи своим игрокам

Ближайшим летом каталонская "Барселона" будет готова выслушать предложения по семи своим игрокам, информирует El Mundo Deportivo.

Так, "сине-гранатовые" намерены расстаться с защитниками Люкой Динем и Дугласом, полузащитниками Рафиньей Алькантарой, Денисом Суаресом и Андре Гомешем, вингером Жераром Деулофеу и форвардом Пако Алькасером.

Напомним, скауты "Барселоны" посетят игры сборной Голландии против Англии и Португалии. | soccernews.ru