Летом "Барселона" будет готова выслушать предложения по семи своим игрокам

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Летом "Барселона" будет готова выслушать предложения по семи своим игрокамБлижайшим летом каталонская "Барселона" будет готова выслушать предложения по семи своим игрокам, информирует El Mundo Deportivo.

Так, "сине-гранатовые" намерены расстаться с защитниками Люкой Динем и Дугласом, полузащитниками Рафиньей Алькантарой, Денисом Суаресом и Андре Гомешем, вингером Жераром Деулофеу и форвардом Пако Алькасером.

Напомним, скауты "Барселоны" посетят игры сборной Голландии против Англии и Португалии. | soccernews.ru

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