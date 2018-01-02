Летом "Барселона" может подписать до четырех свободных агентов
Следующим летом каталонская "Барселона" может подписать сразу до четырех свободных агентов, информирует sport.es.
Так, по сведениям издания, по окончанию текущего сезона ряды "сине-гранатовых" могут пополнить защитник Дэйли Блинд ("Манчестер Юнайтед"), а также полузащитники Андер Эррера ("Манчестер Юнайтед"), Леон Горетцка ("Шальке") и Месут Озил ("Арсенал"). Все они входят в сферу интересов каталонского гранда и у всех их летом 2018-го года истекает срок действия контрактов с их клубами.
Напомним, Де Врей также ждет предложения от "Барселоны". | soccernews.ru
опрос
главное
-
Туринский четвертьфинал: "Ювентус" и "Торино" сразятся в Кубке Италии
-
Дерби Лондона: в центральном матче тура "Арсенал" схлестнется с "Челси"
-
Очередная победа "Сити": подопечные Гвардиолы разобрались с "Уотфордом"
-
"Наполи" терпит поражение дома и уступает "Аталанте" путевку в полуфинал Кубка
-
"Брюгге" объявил о переходе российского голкипера Габулова
Лента новостей
-
Итальянский топ-клуб хочет подписать Балотелли
-
Представители "Манчестер Сити" вышли на контакт с защитником "Барселоны"
-
Симеоне заблокировал уход Врсалько
-
"Сент-Этьен" нацелился на защитника "Локомотива"
-
"Бавария" завершила работу на трансферном рынке
-
Калинич отказался переезжать в Китай
-
"Валенсия" претендует на экс-защитника "Рубина"
-
Наби Кейта останется в "РБ Лейпциг" до конца сезона
-
Пьянич готов вернуться на поле
-
Два игрока "Кристал Пэлас" получили травмы крестообразных связок колена
-
"Шальке" купил форварда "Нюрнберга"
-
Вьетто в шаге от перехода в "Валенсию"
-
Четыре игрока "Вест Хэма" не сыграют с "Тоттенхэмом"
-
Определились финалисты Кубка Персидского залива
-
Гинер рассказал, почему нельзя болеть против российских команд в Лиге Чемпионов
-
"Челси" сделал первое предложение по Видалю
-
Роберто Карлос сравнил Роналду и Месси
-
Жо продолжит карьеру в Японии
-
Гасперини: "Теперь "Аталанта" будет стремиться попасть в финал Кубка Италии"
-
"Манчестер Юнайтед" и "Интер" готовят обмен игроками
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|18
|52
|2
|Манчестер Юнайтед
|18
|41
|3
|Челси
|18
|38
|4
|Ливерпуль
|18
|34
|5
|Арсенал Лондон
|18
|33
|6
|Бернли
|18
|32
|7
|Тоттенхэм
|18
|31
|8
|Лестер Сити
|18
|26
|9
|Уотфорд
|18
|22
|10
|Эвертон
|17
|22
|11
|Хаддерсфилд Таун
|18
|21
|12
|Саутгемптон
|18
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|18
|14
|Кристал Пэлас
|18
|17
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|17
|16
|Борнмут
|18
|16
|17
|Сток Сити
|18
|16
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|15
|19
|Вест Бромвич Альбион
|18
|14
|20
|Суонси Сити
|17
|12