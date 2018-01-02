Летом "Барселона" может подписать до четырех свободных агентов

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Летом "Барселона" может подписать до четырех свободных агентовСледующим летом каталонская "Барселона" может подписать сразу до четырех свободных агентов, информирует sport.es.

Так, по сведениям издания, по окончанию текущего сезона ряды "сине-гранатовых" могут пополнить защитник Дэйли Блинд ("Манчестер Юнайтед"), а также полузащитники Андер Эррера ("Манчестер Юнайтед"), Леон Горетцка ("Шальке") и Месут Озил ("Арсенал"). Все они входят в сферу интересов каталонского гранда и у всех их летом 2018-го года истекает срок действия контрактов с их клубами.

Напомним, Де Врей также ждет предложения от "Барселоны". | soccernews.ru

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