Летом "Барселона" может подписать до четырех свободных агентов

Следующим летом каталонская "Барселона" может подписать сразу до четырех свободных агентов, информирует sport.es.

Так, по сведениям издания, по окончанию текущего сезона ряды "сине-гранатовых" могут пополнить защитник Дэйли Блинд ("Манчестер Юнайтед"), а также полузащитники Андер Эррера ("Манчестер Юнайтед"), Леон Горетцка ("Шальке") и Месут Озил ("Арсенал"). Все они входят в сферу интересов каталонского гранда и у всех их летом 2018-го года истекает срок действия контрактов с их клубами.

Напомним, Де Врей также ждет предложения от "Барселоны". | soccernews.ru