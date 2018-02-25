Летом "Барселона" может потерять своего ключевого игрока

Ближайшим летом каталонская "Барселона" может потерять своего ключевого игрока, информирует испанская пресса.

Сообщается, что "сине-гранатовые" никак не могут договориться о новом контракте со своим защитником Самюэлем Умтити, которого не устраивает в финансовом плане предложение его клуба. Учитывая же то, что в его подписании заинтересованы сразу несколько топ-клубов Европы, 24-летний бек вполне может по окончанию текущего сезона сменить команду.

Напомним, Коутиньо высказался о своей адаптации в "Барселоне". | soccernews.ru