Летом "Барселона" может потерять своего ключевого игрока

Теги барселонасамюэль умтити

Летом "Барселона" может потерять своего ключевого игрокаБлижайшим летом каталонская "Барселона" может потерять своего ключевого игрока, информирует испанская пресса.

Сообщается, что "сине-гранатовые" никак не могут договориться о новом контракте со своим защитником Самюэлем Умтити, которого не устраивает в финансовом плане предложение его клуба. Учитывая же то, что в его подписании заинтересованы сразу несколько топ-клубов Европы, 24-летний бек вполне может по окончанию текущего сезона сменить команду.

Напомним, Коутиньо высказался о своей адаптации в "Барселоне". | soccernews.ru

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