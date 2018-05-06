Летом "Барселона" может приобрести четырех защитников

Теги барселонасамюэль умтитийерри минажорди альбасерхи роберто

Летом "Барселона" может приобрести четырех защитниковБлижайшим летом каталонская "Барселона" может приобрести сразу четырех защитников, информирует испанская пресса.

Сообщается, что по окончанию текущего сезона "сине-гранатовые" планируют приобрести игроков на край обороны, которые станут альтернативами бекам команды Жорди Альбе и Серхи Роберто. Кроме того, "Барса" может также подписать двух центральных защитников в случае, если "Камп Ноу" покинет Самюэль Умтити, а Йерри Мина будет отдан в аренду.

Напомним, матч против "Реала" может стать последним для Месси за "Барселону" в текущем сезоне. | soccernews.ru

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Артем

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