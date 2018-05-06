Летом "Барселона" может приобрести четырех защитников

Ближайшим летом каталонская "Барселона" может приобрести сразу четырех защитников, информирует испанская пресса.

Сообщается, что по окончанию текущего сезона "сине-гранатовые" планируют приобрести игроков на край обороны, которые станут альтернативами бекам команды Жорди Альбе и Серхи Роберто. Кроме того, "Барса" может также подписать двух центральных защитников в случае, если "Камп Ноу" покинет Самюэль Умтити, а Йерри Мина будет отдан в аренду.

Напомним, матч против "Реала" может стать последним для Месси за "Барселону" в текущем сезоне. | soccernews.ru