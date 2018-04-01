Летом "Барселона" может приобрести двух игроков "Атлетико"

Ближайшим летом каталонская "Барселона" может приобрести сразу двух игроков мадридского "Атлетико".

Так, по сведениям испанской прессы, помимо подписания форварда "матрасников" Антуана Гризманна, "сине-гранатовые" могут предпринять попытки подписать и их защитника Лукаса Эрнандеса. 22-летний бек рассматривается каталонским грандом в качестве альтернативы своему игроку обороны Самюэлю Умтити, который может сменить команду по окончанию текущего сезона.

Напомним, "Барселона" намерена продать двух игроков, чтобы получить средства на трансфер Гризманна. | soccernews.ru