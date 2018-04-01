Летом "Барселона" может приобрести двух игроков "Атлетико"

Теги барселонаантуан гризманнатлетико мадридлукас эрнандессамюэль умтити

Летом "Барселона" может приобрести двух игроков "Атлетико"Ближайшим летом каталонская "Барселона" может приобрести сразу двух игроков мадридского "Атлетико".

Так, по сведениям испанской прессы, помимо подписания форварда "матрасников" Антуана Гризманна, "сине-гранатовые" могут предпринять попытки подписать и их защитника Лукаса Эрнандеса. 22-летний бек рассматривается каталонским грандом в качестве альтернативы своему игроку обороны Самюэлю Умтити, который может сменить команду по окончанию текущего сезона.

Напомним, "Барселона" намерена продать двух игроков, чтобы получить средства на трансфер Гризманна. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 44 тура

Турнир прогнозов: анонс 44 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 30 76
2 Атлетико Мадрид 30 67
3 Реал Мадрид 30 63
4 Валенсия 30 62
5 Вильярреал 30 47
6 Севилья 30 46
7 Жирона 30 44
8 Бетис 29 43
9 Сельта Виго 30 40
10 Эйбар 30 40
11 Хетафе 29 39
12 Атлетик Бильбао 30 36
13 Эспаньол 30 36
14 Леганес 30 36
15 Реал Сосьедад 30 34
16 Алавес 30 32
17 Леванте 30 28
18 Лас Пальмас 30 21
19 Депортиво Ла-Корунья 30 20
20 Малага 30 17
Полная таблица

топ-5 тегов