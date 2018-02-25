Летом "Барселона" может приобрести еще одного центрального защитника

Ближайшим летом каталонская "Барселона" может приобрести еще одного центрального защитника, информирует испанская пресса.

Сообщается, что в стане "сине-гранатовых" обеспокоены травмами и возрастом Жерара Пике и Томаса Вермалена, которым соответственно исполнилось 31 и 32 года. Учитывая же то, что еще один центрбек команды Йерри Мина не успел еще полностью адаптироваться к стилю игры "Барсы", в клубе начали задумываться о целесообразности приобретения еще одного игрока в центр обороны по окончанию текущего сезона.

Напомним, летом покинуть "Барселону" может Умтити. | soccernews.ru