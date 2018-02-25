Летом "Барселона" может приобрести еще одного центрального защитника

Теги барселонажерар пикетомас вермаленйерри мина

Летом "Барселона" может приобрести еще одного центрального защитникаБлижайшим летом каталонская "Барселона" может приобрести еще одного центрального защитника, информирует испанская пресса.

Сообщается, что в стане "сине-гранатовых" обеспокоены травмами и возрастом Жерара Пике и Томаса Вермалена, которым соответственно исполнилось 31 и 32 года. Учитывая же то, что еще один центрбек команды Йерри Мина не успел еще полностью адаптироваться к стилю игры "Барсы", в клубе начали задумываться о целесообразности приобретения еще одного игрока в центр обороны по окончанию текущего сезона.

Напомним, летом покинуть "Барселону" может Умтити. | soccernews.ru

комментарии
Hazard

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жк

Вернуть надо Бартру,с адаптироваться ему не нужно,он прекрасно знаком с игрой Барсы,с отличным первым пасом,немало голевых быстрых атак разгонял,сам забивает,отлично играет с головой,ну что проиграл в скорости Бейлу,бейлу многие в скорости проигрывают,он бегает без мяча как легкоатлет(Бейла имею ввиду).

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KirKa

Полностью согласен!

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