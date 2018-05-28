Летом "Барселона" может расстаться с семью игроками

Ближайшим летом каталонская "Барселона" может расстаться сразу с семью своими игроками, информирует sport.es.

Так, по сведениям издания, "сине-гранатовые" рассматривают варианты с расставанием с защитниками Алейшем Видалем, Йерри Миной, полузащитниками Андре Гомешом, Рафиньей Алькантарой, вингером Жераром Деулофеу и форвардами Муниром Эль-Хаддади и Пако Алькасером.

Напомним, "Барселона" повесила ценник на Гомеша.