Летом "Барселона" может расстаться со своим ведущим хавбеком

Летом каталонская "Барселона" может расстаться со своим полузащитником Иваном Ракитичем, информирует испанская пресса.

Сообщается, что по окончанию текущего сезона "сине-гранатовые" рассмотрят вариант с продажей хорвата, которому в следующем году исполнится 30 лет. Заменой Ракитичу в "Барсе" должен будет стать хавбек гельзенкирхенского "Шальке" Леон Горетцка.

Напомним, в ближайшие дни "Барселона" начнет переговоры по трансферу Коутиньо. | soccernews.ru