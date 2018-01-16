Летом "Барселона" может совершить громкий обмен игроками с "Атлетико"

Теги барселонаатлетико мадридантуан гризманнусман дембеле

Летом "Барселона" может совершить громкий обмен игроками с "Атлетико"Следующим летом каталонская "Барселона" может совершить громкий обмен игроками с мадридским "Атлетико".

Как информирует испанская пресса, по окончанию текущего сезона "сине-гранатовые" предпримут попытки подписать форварда "матрасников" Антуана Гризманна. При этом каталонский гранд уже начал задумываться над возможностью обмена 26-летнего нападающего на своего вингера Усмана Дембеле, который пришел в клуб лишь в прошлое межсезонье, но уже успел дважды травмироваться.

Напомним, Дембеле пропустит три-четыре недели. | soccernews.ru

комментарии
Flamenco

Дембеле это работа Бартомеу

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гость

дембеле и Атлетико ненужен

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ГОСТЬ

правильно ибо дембеле барсе нах ненужен лцчше гризли

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