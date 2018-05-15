Летом "Барселона" намерена подписать еще одного центрального защитника

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Летом "Барселона" намерена подписать еще одного центрального защитникаБлижайшим летом каталонская "Барселона" намерена подписать еще одного центрального защитника, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, в стане "сине-гранатовых" остались недовольны действиями своих игроков обороны Томаса Вермалена и Йерри Мины в проигранном в воскресенье матче "Леванте". Поэтому в межсезонье клуб планирует укрепить оборону новым игроком. Приоритетным кандидатом на эту роль "Барса" уже определила Клемана Лангле из "Севильи".

Напомним, летом "Барселона" будет готова продать десять игроков. | soccernews.ru

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