Летом "Барселона" намерена подписать еще одного центрального защитника

Ближайшим летом каталонская "Барселона" намерена подписать еще одного центрального защитника, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, в стане "сине-гранатовых" остались недовольны действиями своих игроков обороны Томаса Вермалена и Йерри Мины в проигранном в воскресенье матче "Леванте". Поэтому в межсезонье клуб планирует укрепить оборону новым игроком. Приоритетным кандидатом на эту роль "Барса" уже определила Клемана Лангле из "Севильи".

Напомним, летом "Барселона" будет готова продать десять игроков. | soccernews.ru