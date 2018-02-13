Летом "Барселона" намерена расстаться с двумя хавбеками

Теги барселонаденис суаресандре гомеш

Летом "Барселона" намерена расстаться с двумя хавбекамиСледующим летом каталонская "Барселона" намерена расстаться с двумя своими полузащитниками, информирует испанская пресса.

Сообщается, что по окончанию текущего сезона "сине-гранатовые" планируют выставить на трансфер Дениса Суареса и Андре Гомеша, которые за проведенное в клубе время не убедили тренерский штаб команды в своей состоятельности.

Напомним, ФИФА отказала Неймару в иске на 40 миллионов евро к "Барселоне". | soccernews.ru

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