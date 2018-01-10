Летом "Барселона" планирует подписать игрока сборной Дании

Теги барселонакаспер дольбергаяксэрнесто вальверде

Летом "Барселона" планирует подписать игрока сборной ДанииЛетом следующего года каталонская "Барселона" планирует подписать форварда амстердамского "Аякса" Каспера Дольберга.

Как информирует испанская пресса, подписание 20-летнего нападающего уже одобрил главный тренер "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде.

В нынешнем сезоне Дольберг забил 8 мячей и сделал 2 результативные передачи в 25 матчах за "Аякс".

Напомним, сразу пять игроков, приближенных к основному составу "Барселоны", не сыграют против "Сельты". | soccernews.ru

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