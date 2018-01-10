Летом "Барселона" планирует подписать игрока сборной Дании

Летом следующего года каталонская "Барселона" планирует подписать форварда амстердамского "Аякса" Каспера Дольберга.

Как информирует испанская пресса, подписание 20-летнего нападающего уже одобрил главный тренер "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде.

В нынешнем сезоне Дольберг забил 8 мячей и сделал 2 результативные передачи в 25 матчах за "Аякс".

Напомним, сразу пять игроков, приближенных к основному составу "Барселоны", не сыграют против "Сельты". | soccernews.ru