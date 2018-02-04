Летом "Барселона" планирует расстаться с Денисом Суаресом

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Летом "Барселона" планирует расстаться с Денисом СуаресомСледующим летом каталонская "Барселона" планирует расстаться со своим полузащитником Денисом Суаресом.

Как информирует испанская пресса, в стане "сине-гранатовых" остались разочарованы тем, что 24-летний хавбек так и не смог за полтора года пробиться в основную обойму команды. Поэтому по окончанию текущего сезона клуб будет готов выслушать по нему предложения.

Напомним, Гризманн уже начал поиски дома в "Барселоне". | soccernews.ru

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